Un journaliste d’origine oumanaise qui est venu à Moroni dans le cadre de ses missions de reporter pour le magazine Nizma vient d’être interpellé à sa descente d’avion. Selon l’avocat et opposant Said Larifou, l’interpellation a été suivie d’une tentative de reconduite aux frontières. C’est la deuxième fois en moins d’un an que des journalistes étrangers sont arrêtés aux Comores.