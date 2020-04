Un membre du parti juwa souhaite l’enfer pour le mufti

« Si le mpevo est à la portée de ceux qui embrassent le mal sans jamais se révolter, c’est que George Bush et Nyetaghahou iront au paradis « , commentaire de Charcane Abdel-kader sur un post lancé sur le réseau souhaitant le paradis à Said Toihir. Un commentaire qui en dit long. En effet, il rappelle que le mufti n’a jamais demandé au chef de l’État de renoncer aux tortures, aux emprisonnements abusifs et aux tueries orchestrés par ce régime. Il n’y que lui. D’autres personnes ont accusé le mufti de complicité d’assassinat : » Qu’il aille en enfer ce crépuscule. Il était le complice des assassins qui tuaient nos frères et sœurs. Jamais il n’a osé dénoncer ces crimes. Je le vomis et irai cracher sur sa tombe « , un facebookeur.