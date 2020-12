Une femme comorienne dans le coma après avoir bu une bouteille de javel, à Marseille

Les faits se sont déroulés à Marseille, une des villes françaises où l’on trouve beaucoup de comoriens. Après avoir bu une bouteille de l’eau de javel, une comorienne originaire de Bangoi et Bimbini serait dans le coma dans l’hôpital St Antoine, selon un activiste des réseaux sociaux qui se trouve à Marseille. C’est à cause d’une trahison qu’elle a subi d’un garçon comorien que cette mama de plusieurs enfants a essayé de se suicider.

En effet, cette femme aurait déboursé 6000€ pour organiser un voyage d’un homme qu’elle a connu sur Facebook. A son arrivée en France, le désormais ex mari n’a pas pu passer deux semaines avec la dame. Il a quitté le foyer en laissant une lettre à la ex femme qu’il allait rejoindre sa copine de longue date. La dame n’a pas pu supporter et a tenté de se suicider en buvant une bouteille de l’eau de javel.