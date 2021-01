Urgent: 41 nouveaux cas positifs de Coronavirus en moins de 24h, 864 cas au total

Le ministère de la santé vient de publier le nouveau bulletin de santé sur la situation de la pandémie Coronavirus. 41 nouveaux cas positifs dont 27 à Moheli, 11 à Anjouan et 3 à la grande Comores sont enregistrés en moins de 24 heures. Désormais, l’ensemble des îles des Comores indépendantes comptent 864 cas depuis le début de l’épidémie. 119 cas positifs dont 94 à Mwali, 14 à Ndzuani et 11 à Ngazidja restent actifs. 27 nouvelles personnes dont 16 à Moheli, 6 à Anjouan et 5 à la grande Comores sont déclarées guéries ces 24 dernières heures et 3 personnes ont perdu la vie hier, 1 janvier. Le nombre de morts s’élève désormais à 13 personnes.

Pour rappel, Moheli est isolé des autres îles.

Les autorités sanitaires appellent au respect des mesures barrières de lutte contre la COVID-19 notamment la distanciation sociale, le lavage des mains et le port du masque