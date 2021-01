Urgent, les Comores dépassent les 2000 cas positifs de COVID-19

Urgent ! Selon le nouveau bulletin de santé sorti ce matin par le ministère de la santé et de la solidarité, les 3 îles indépendantes des Comores enregistrent 149 nouveaux cas positifs de COVID-19 dont 109 à la grande Comores, 38 à Ndzuani et 2 à Moheli.

754 cas positifs dont 444 à Ngazidja, 279 à Anjouan et 34 à mwali restent actifs sur l’ensemble du territoire nationale. 8 nouvelles personnes sont mortes ces 24 heures dernières, 4 à Anjouan, 3 à Ngazidja et une à mwali. Le nombre total de décès s’élève à 62. 53 nouvelles personnes sont déclarées guéries du COVID-19, 1263 au total.

Les autorités sanitaires appellent au respect des mesures barrières notamment la distanciation sociale, le lavage régulier des mains et le port du masque.