« Voici la raison qui m’a poussé à retirer ma plainte contre Ortega »

Le journaliste Badroudine a tenu aujourd’hui à s’expliquer concernant le retrait de sa plainte contre Ortega Abdou Hassani et le président de l’association humanitaire pour escroquerie. « Les faits ne sont pas faux, mais je ne veux pas être responsable du retour d’Ortega au pays. Sa situation ne lui permet pas de se présenter devant la justice française », Badroudine. La plainte a été retirée parce que Ortega est en situation irrégulière et risque de se faire expulsé et non les accusations de Badroudine ne sont pas fausses. Ortega Abdou Hassani et le président de l’association humanitaire restent toujours soupçonnés d’escroquerie.