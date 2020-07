Votre média boycotté à Beit-salam par Anziz Mchangama

Vous êtes plus de 100 000 personnes à nous suivre sur Facebook et à nous lire chaque jour mais cela ne plaît pas aux conseillers en communication de Beit-salam. Comores infos a été exclu des médias qui devraient diffuser en direct la fête de l’indépendance et pour cause nos révélations sur plusieurs affaires dont l’affaire de l’assassinat de Djaza, l’affaire des faux billets de Kiki… l’affaire du vol charter annulé par peur d’un coup d’état…

C’est le conseiller en communication de Beit-salam, Anziz Mchangama qui est à la tête de cette opération. Dans les prochains jours nous rendrons public des échanges privés d’Anziz Mchangama sur plusieurs affaires concernant les tentatives de coup d’état, les mines… Il est également le commanditaire de plusieurs articles écrits par un journaliste d’Alwatwan contre des opposants au régime d’Azali dont Nadia Tourqui, Dr Archemet,…votre média a les preuves qui seront publiés dans les prochains jours.

Actuellement Comores infos reste le seul média indépendant qui vous donne les informations sans prendre partie. Vous êtes plus de 100 000 sur Facebook, plus de 15 000 sur Instagram, plus de 22 000 sur YouTube et plus de 6900 sur Twitter à nous suivre. Vous avez fait de Comores infos le premier site internet des Comores, voilà pourquoi on se bat chaque jour pour vous informer dans un pays où les journalistes sont menacés et intimidés par des convocations à la gendarmerie.