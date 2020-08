Zambie: Le patron chinois ne le paye pas, il kidnappe sa femme et se la tape

Il kidnappe la femme de son patron pour ne pas avoir payé son salaire complet. Le fait suscite actuellement de vive tension sur les réseaux sociaux.

Des fois tu entends que des employés se sont levés contre leurs patrons pour revendiquer certains droits ou encore réclamer des salaires non payé. Partout dans le monde, il y a beaucoup de problèmes concernant les salaires entre les patrons et leurs employés. Et cela génère beaucoup d’actions de la part des employés.

Certains volent leurs patrons pour rembourser leurs salaires que leurs patrons n’ont pas payés et finissent en prison. D’autres encore oublient leurs difficultés et quittent leur emploi pour éviter d’autres tricheries.

Mais ce n’est pas le cas d’un homme de la capitale de la Zambie, Lusaka, car il a fait ce que beaucoup ne comprenaient pas comment il était capable de faire.

Selon le rapport, l’homme de Lusaka dont l’identité n’était pas connue est recherché par la police de Lusaka pour avoir prétendument escroqué la femme de son patron chinois qui est également chinoise après que son patron n’ait pas payé son salaire complet pour une raison inconnue.

L’homme en question aurait affiché une photo de lui avec la femme de son patron dormant sur sa poitrine, indiquant clairement qu’il avait peut-être fini de jouer le match et qu’il était complètement épuisé.

Comment a-t-il réussi à emmener la femme ? La femme s’intéressait-elle à l’homme et avait-elle une liaison à l’insu du patron ?

Comme si le fait de poser la photo ne suffisait pas, il a légendé la photo en disant : « vous pouvez prendre le salaire ».

A l’heure où nous écrivons ses lignes, le fait continu de susciter de vives réactions sur les plateformes.

Source: xibaaru.sn